Datoer og klokkeslett for åttedelsfinalene i Champions League i mars er bekreftet Datoer og klokkeslett for Champions League-kampene 10.-11. mars og 17.-18. mars er offentliggjort.

HQ Tidspunktene for åttendedelsfinalene i UEFA Champions League er bekreftet bare timer etter trekningen, som fant sted i formiddag. Hvis du lurer på når du kan se dueller som PSG mot Chelsea, Newcastle mot Barcelona, Atlético Madrid mot Tottenham, Bodo/Glimt mot Sporting eller, sjokkerende nok, Real Madrid mot Manchester City, kan du skrive dem inn i kalenderen din : Åttendedelsfinalene i Champions League: Første kamp - tirsdag 10. mars:

Galatasaray mot Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT



Newcastle mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atleti mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atalanta mot Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT

Første kamp - onsdag 11. mars:

Bayer Leverkusen mot Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG mot Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodo/Glimt mot Sporting: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT

Returoppgjøret: Tirsdag 17. mars:

Sporting mot Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea mot PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Arsenal mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT

Returoppgjøret: Onsdag 18. mars:

Barcelona mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham mot Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT

Trekningen på fredag så ut til å ha en klar vinner, Arsenal, ettersom de får nesten 30% sjanse til å vinne tittelen... fordi rivalene deres, i det minste frem til semifinalen, er - på papiret - mye lettere enn andre lag. Hvis vi tar i betraktning Optas statistikk, blir finalen Arsenal vs. Bayern. Hvem tror du vil vinne Champions League 2026? Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock