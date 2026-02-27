Sport
Datoer og klokkeslett for åttedelsfinalene i Champions League i mars er bekreftet
Datoer og klokkeslett for Champions League-kampene 10.-11. mars og 17.-18. mars er offentliggjort.
Tidspunktene for åttendedelsfinalene i UEFA Champions League er bekreftet bare timer etter trekningen, som fant sted i formiddag. Hvis du lurer på når du kan se dueller som PSG mot Chelsea, Newcastle mot Barcelona, Atlético Madrid mot Tottenham, Bodo/Glimt mot Sporting eller, sjokkerende nok, Real Madrid mot Manchester City, kan du skrive dem inn i kalenderen din :
Åttendedelsfinalene i Champions League:
Første kamp - tirsdag 10. mars:
- Galatasaray mot Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Newcastle mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atleti mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atalanta mot Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT
Første kamp - onsdag 11. mars:
- Bayer Leverkusen mot Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PSG mot Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodo/Glimt mot Sporting: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
Returoppgjøret: Tirsdag 17. mars:
- Sporting mot Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea mot PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Arsenal mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Returoppgjøret: Onsdag 18. mars:
- Barcelona mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Tottenham mot Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
Trekningen på fredag så ut til å ha en klar vinner, Arsenal, ettersom de får nesten 30% sjanse til å vinne tittelen... fordi rivalene deres, i det minste frem til semifinalen, er - på papiret - mye lettere enn andre lag. Hvis vi tar i betraktning Optas statistikk, blir finalen Arsenal vs. Bayern. Hvem tror du vil vinne Champions League 2026?