Dave Bautista blir med i Highlander-reboot

Det ser ut til at Henry Cavill står overfor en alvorlig utfordring i den kommende Highlander-rebooten, som etter mange år med rykter, forsinkelser og produksjonsskjærsilden endelig er i ferd med å komme på plass. Cavill har lenge vært bekreftet til å spille Connor MacLeod, men denne sommeren begynner brikkene virkelig å falle på plass - og for en brikke: Dave Bautista er nå offisielt klar til å spille filmens skurk.

Bautista, best kjent som den sjarmerende bokstavelige Drax i Guardians of the Galaxy, har blitt en høyt respektert skuespiller i løpet av de siste årene. Med roller i Dune, Blade Runner 2049 og Knock at the Cabin har han bevist at han er langt mer enn bare muskler. Skuespilleren har selv vært tydelig på at han ønsker å distansere seg fra superheltroller for å bli tatt mer seriøst som utøver - og Highlander kan være det perfekte uttaket.

Sammen med Cavill og Bautista spiller Russell Crowe den udødelige mentoren Ramirez, mens Industry-stjernen Marisa Abela tar på seg den kvinnelige hovedrollen. Bak kameraet står ingen ringere enn Chad Stahelski, regissøren av John Wick-serien - en mann som helt klart vet hvordan man koreograferer filmatisk vold med stil.

Den originale Highlander fra 1986 er en elsket kultklassiker, fullpakket med sverdkamper, tidshoppende udødelige og et episk soundtrack fra Queen. Så ja - denne rebooten har noen store, skinnkledde støvler å fylle. Om den lever opp til arven gjenstår å se, men produksjonen forventes å starte i høst.

Så ... er du klar for en ny Highlander?