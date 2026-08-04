Dave Bautista er i forhandlinger om å spille Kratos i Amazons serie « God of War

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Jakten på en ny Kratos er i gang etter at skuespilleren Ryan Hurst dessverre pådro seg en skade under innspillingen av live-action-filmatiseringen for Amazon Prime Video. Det ser allerede ut til at Amazon kan ha bestemt seg for den nye hovedrolleinnehaveren i « God of War-rollen, da Dave Bautista for tiden er i forhandlinger om rollen.

Ifølge Deadline er Bautista aktuell på grunn av sin fysiske tilstedeværelse og bakgrunn som profesjonell bryter, noe som vil gjøre det enkelt for ham å trå inn i rollen som Kratos. La oss håpe at han også kan bære skjegg og hvit kroppsmaling med stil. Det antas at hvis Bautista blir valgt som erstatning for Hurst, kan dette føre serien i en annen retning. Produksjonen av « God of War er fortsatt satt på pause, inntil Prime Video finner en ny skuespiller til hovedrollen.

Planen er å filme begge de bestilte sesongene av « God of War-serien etter hverandre. I går fikk vi vite at Ryan Hurst sannsynligvis ikke vil være den eneste hovedrollen som blir ombesatt, da vi før sesong 2 kommer ut også vil se nye ansikter i rollene som Atreus og Thrud.