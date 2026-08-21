Dave Bautista er offisielt bekreftet som Ryan Hursts etterfølger i rollen som Kratos i Prime Videos serie « God of War

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Etter samtaler med Amazon er Dave Bautista nå offisielt klar til å overta rollen som Kratos i Prime Videos serie « God of War. Ryan Hurst skulle opprinnelig spille den navngivende « God of War, men på grunn av en rift i bicepsen måtte han trekke seg.

Nå som Prime Video planlegger å gjenoppta produksjonen i 2027, anses Bautista som en av de få erfarne Hollywood-skuespillerne som allerede er i den formen som kreves for å spille Kratos (via Variety). Den tidligere WWE-stjernen har ofte spilt store roller, fra Drax the Destroyer i MCU til Rabban i «Dune»-serien.

Serien « God of War skal spilles inn i to sesonger etter hverandre, men produksjonen starter ikke igjen før neste år. Det er foreløpig ingen utgivelsesdato for serien, men den kan komme i 2028, med tanke på hvor mye etterproduksjon som sannsynligvis vil være nødvendig for « God of War-serien.

Dette er Bautistas andre store rolle i en filmatisering av et videospill, da han også skal spille hovedrollen i «Gears of War»-filmen, som kommer på Netflix.