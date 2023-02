Dave Bautista: Jeg tror ikke jeg kan bringe rettferdighet til Bane lenger

HQ

Selv om vi vet at Dave Bautista's tiden i Marvel Cinematic Universe ser ut til å nærme seg slutten - ettersom denne nåværende rollebesetningen til Guardians of the Galaxy ikke vil slå seg sammen for en fjerde film, noe som betyr at ytterligere opptredener vil være mindre i skala og i større MCU-prosjekter - spørsmålet om vi vil se Bautista suiting up for the other team (DC) har blitt spurt nå som James Gunn har ansvaret for alt som har med superheltfilm og TV å gjøre, sammen med Peter Safran, på Warner Bros.

For dette formål har et nylig intervju med Bautista av Insider blitt publisert, som snakker om hans potensielle fremtid i den nye DC Universe, og om det betyr at vi vil se ham passe opp som den ikoniske Batman skurken, Bane.

"Jeg har hatt samtaler med James om det, men jeg tror retningen han lener seg i, fullstendig omstart av hele universet, han starter fra bunnen av og begynner yngre og friskere, og jeg tror du må gjøre det".

Bautista fortsatte: "Jeg tror at for at DC Universe skal gjenopplives, må du starte fra bunnen av, og jeg tror du må begynne med yngre skuespillere. Du må begynne å planlegge for de neste 15 årene, og jeg tror bare ikke du kan gjøre det med meg. Og det forstår jeg.»

Han signerte på saken ved å legge til: "Og jeg må også si at jeg setter pris på det fordi jeg ikke vil spille en karakter som jeg ikke kan bringe rettferdighet til det. Jeg tror ikke på dette punktet i min karriere at jeg kan bringe rettferdighet til Bane lenger. Jeg vet bare ikke om jeg kunne håndtere den fysiske delen, og jeg tror ikke jeg ville ha lang levetid til å planlegge fremover for filmer. Så jeg vet bare ikke om jeg ville vært den fyren.

I hovedsak, selv om vi vet at tvil ser mye mer av Dave Bautista på storskjerm, ser det ut til at han vil bli ferdig med å skildre superhelter knyttet til enten Marvel eller DC.