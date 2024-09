Dave Bautista kanaliserer sin indre John Wick i den siste traileren til The Killer's Game

HQ

Hvis du er på utkikk etter en actionfilm å gå på kino for, er J.J. Perrys siste regissørinnsats definitivt en du bør holde øye med. Filmen er kjent som The Killer's Game, og Dave Bautista spiller leiemorderen Joe Flood, som får i oppgave å avverge flere leiemordere etter å ha tatt ut en kontrakt på seg selv for å vinne tilbake sitt livs kjærlighet før han dør av den dødelige sykdommen han har blitt diagnostisert med.

Høres sprøtt og litt dumt ut, ikke sant? Kanskje det. Men The Killer's Game har en imponerende rollebesetning med blant andre Sofia Boutella, Terry Crews, Scott Adkins, Ben Kingsley og Bautistas landsmann Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy).

Ta en titt på traileren og det fullstendige sammendraget for The Killer's Game nedenfor.

"I den nye actionkomedien The Killer's Game bestemmer toppmorderen Joe Flood (Dave Bautista) seg for å ta saken i egne hender når han blir diagnostisert med en dødelig sykdom - ved å ta et drap på seg selv. Men når leiemorderne han har hyret også går løs på ekskjæresten hans (Sofia Boutella), må han kjempe mot en hær av leiemorderkolleger og vinne tilbake sitt livs kjærlighet før det er for sent."