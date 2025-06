Dave Bautista og hovedforfatteren av Stray avduker Cat Assassin

Dave Bautista har inngått et samarbeid med Titan1Studios og Stray-forfatteren Steve Lerner for å lage Cat Assassin, et nytt stealth-actionspill der - du gjettet det - du spiller som en katt som også er en snikmorder.

Som rapportert av Game Rant, Cat Assassin er satt i en neo-noir-verden, fylt med antropomorfe katter. Vi spiller som en katt ved navn Hugh som skal kjempe mot maktmeglere, kartellgjenger og andre farer i hjembyen sin.

Bautistas Dogbone Entertainment bringer spillet til et verdensomspennende publikum, og stealth-actionspillet er bare begynnelsen på historien Cat Assassin. Flere videospill, animerte serier og filmer står på menyen for Cat Assassin. Vi venter imidlertid på å se mer av spillet før vi vet om denne historien er klar til å ta av.