Dave Bautista avslører den ene tingen som ville fått ham til å komme tilbake som Drax the Destroyer

Med Guardians of the Galaxy Vol. 3 føltes det som om vi sa farvel til de Guardians vi kjente. Mange av dem valgte å gå hver sin vei, og da James Gunn dro til DCU, avslørte mange av skuespillerne at de var ferdige med karakterene sine, inkludert Dave Bautista.

Men i en samtale med Comicbook.com ga Bautista et glimt av håp om at han en dag kan komme tilbake som Drax the Destroyer. "Drax er helt lukket for meg", sa han. "Med mindre James Gunn ringte meg og spurte om jeg ville gjøre noe som Drax igjen, ville jeg bare ikke være interessert. Hvis James ringte meg, noe som åpenbart ikke kommer til å skje. Han gjør det bra, han har gått en annen vei."

Bautista gjentok at han fortsatt er en stor fan av tegneserier og filmatiseringer av dem. "Jeg vil være i den verdenen, jeg er en fan av den verdenen, jeg er en fan av tegneserier og hele det universet", la han til, og antydet at han ville spille en annen karakter. "Marvel, DC, jeg vil bare være med i det. Jeg gjorde det kjent for James, jeg gjorde det kjent for Russo-brødrene. Jeg snakket personlig med dem, alle sammen, og sa til dem: 'Ikke regn meg ut. Hvis det er en rollefigur som passer for meg og som dere vil ha meg til, så er jeg helt åpen for det. Det er bare det at Drax-karakteren gikk sin gang."

Bautista har spilt Drax siden 2014, og det er forståelig at han ønsker en forandring. Med tanke på at Robert Downey Jr. klarte å hoppe over til å spille Doctor Doom i den kommende Avengers: Doomsday, kan Bautista kanskje være klar for en lignende overgang til den mørke siden.