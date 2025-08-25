Dave Bautista topper listen over de beste wrestlerne som er blitt skuespillere

HQ

Mange wrestlere prøver seg som skuespillere. De kan gjøre mange stunts, vet hvordan de skal få en "falsk" kamp til å se realistisk ut, og har kropper som gjør at de er som skapt for å spille slitne marinesoldater og tidligere spesialagenter som kommer ut av pensjonisttilværelsen for en siste jobb. Men hvem av alle wrestlerne som har blitt skuespillere, hvem gjør det best?

Skal man tro The Hollywood Reporter, er svaret Dave Bautista. Etter et sterkt gjennombrudd som Drax i MCU, har Bautista siden bevist sin bredde og sine evner i en lang rekke roller. Han er kanskje ikke en generasjonsutøver, men med tanke på de andre wrestlerne som har gått til Hollywood, virker han milevis foran.

Dwayne Johnson kom inn som nummer 2 på listen, hovedsakelig på grunn av sin økonomiske suksess, og John Cena havner på 3. plass takket være sitt nylige engasjement i rollene sine og sin vilje til å være den som blir gjort til latter.

Hele listen er som følger :