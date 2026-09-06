Dave Bautista viser frem fremgangen i treningen på veien mot å bli Kratos

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Da Dave Bautista trakk seg fra rollen som Drax the Destroyer i Marvel Cinematic Universe, gikk den tidligere bryteren og nåværende skuespilleren betydelig ned i vekt, mistet mye muskelmasse og ble en mye slankere person.

Siden Bautista er 57 år gammel, lurte mange på om vi noen gang ville få se skuespilleren i en muskelbuntet rolle igjen, og om han ville prøve å bygge opp sin tidligere kroppsform igjen – noe som virket litt usannsynlig helt til nyheten kom om at Bautista skulle ta over etter Ryan Hurst som hovedrolleinnehaver i Prime Videos « God of War-serie. Siden Bautista skal spille Kratos, må skuespilleren komme tilbake til sin tidligere, ekstremt veltrente form, og nå har vi fått et innblikk i hvordan dette går.

På Instagram har Bautista gitt oss et innblikk i treningsfremgangen sin, og nevner at han nå er tre uker inn i et treningsprogram som har to måneder igjen, noe som betyr at han sannsynligvis vil se mye større og muskuløsere ut før tiden er inne for å ta på seg Kratos’ krigsmaling og stille seg foran kameraet.

«3. uke med vekttrening igjen. To måneder til før jeg er der jeg skal være. Det er som å sykle! LFG!»

Vi forventer at innspillingen av « God of War starter i høst, sannsynligvis i november, noe som tilsynelatende tyder på at serien kommer enten sent i 2027 eller i 2028. Dette vil være en forsinkelse i forhold til den opprinnelige tidsplanen, da serien i praksis ble startet på nytt da Hurst pådro seg en skade tidlig i den forrige produksjonen.