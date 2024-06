Dave Filoni om Star Wars' fremtid: "Uansett hva vi gjør, må det gjøres veldig bra"

HQ

Det var mange som jublet da Dave Filoni ble Chief Creative Officer i Lucasfilm, og mange mener at han er den personen, bortsett fra skaperen George Lucas, som forstår Lucas-universet best. Til tross for dette har den nye serien The Acolyte blitt møtt med mildt sagt middels reaksjoner, og Filoni har nå delt noen tanker om hvordan fremtidige Star Wars -prosjekter må håndteres. Som han sier det; "...det må være veldig godt gjort."

Dette er på podcasten Happy Sad Confused, der han sier: "Poenget er at uansett hva vi gjør, må det gjøres skikkelig bra. Når du ser på noe som oppfattes som annerledes, som Andor - det er så godt gjort, og Tony og teamet hans gjør en så fenomenal jobb, at jeg tror det finnes et publikum for det. Men jeg tror også at jeg ønsker å treffe fantasien til barna der ute, slik at de kan vokse opp og sette pris på disse tingene. Det er nesten som om smaken din for mat, kino og visuelt innhold endrer seg etter hvert som du blir eldre."

Disneys tid med Star Wars har hatt sine opp- og nedturer. Det er ikke overraskende at Filoni bruker Andor som et eksempel på når det er gjort bra, ettersom mange anser den for å være blant de beste på Star Wars de siste årene. Om Filoni lykkes med sine ambisjoner om å skape virkelig gode Star Wars serier og filmer, vil selvsagt bare tiden vise. Men vi håper selvfølgelig på flere gode ting fremover.