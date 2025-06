Dave Filoni utpekt til å lede Star Wars etter Kathleen Kennedy

HQ

Det ser ut til at Kathleen Kennedy er på vei ut. Etter å ha ledet Lucasfilm i årevis, utviklet Star Wars-oppfølgerne og de mange seriene som fulgte, vil hun på et eller annet tidspunkt overlate tøylene, men spørsmålet gjenstår om hvem som skal lede Lucasfilm etterpå.

The Hollywood Reporter har hevdet at en av favorittene for øyeblikket er Dave Filoni. Showrunneren for Ahsoka og Star Wars: The Clone Wars vil etter alt å dømme ikke få overta hele kongeriket, og vil dele rampelyset med Lucasfilms produksjonssjef Carrie Beck.

Filoni har ofte blitt sett på som en gullgutt for Star Wars, men noen er bekymret for at han kan være for involvert i universet til å tiltrekke seg et bredere publikum. "Han er ikke Andor-fyren, han er Ahsoka -fyren", sier en Disney-insider. Siden verken Beck eller Filoni har mye filmerfaring, vil Kennedy sannsynligvis fortsette som produsent for å sikre at kvaliteten forblir høy i fremtidige Star Wars-filmer.