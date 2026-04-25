Dave Franco, O'Shea Jackson Jr. og Mason Thames spiller hovedrollene i den nye komedien Idiots

Å frakte rikmannsgutten Mason Thames til avrusning og sørge for at han kommer seg dit høres ut som en enkel jobb, selv for to stort sett ubrukelige sjåfører som Dave Franco og O'Shea Jackson Jr. Men som de to raskt innser, er dette ikke en enkel transportjobb, og de befinner seg snart på en farlig reise med narkotika og fare.

Idiots er en ny komedie regissert av Macon Blair, og kommer i august. I tillegg til Dave Franco, O'Shea Jackson Jr. og Mason Thames spiller også Kiernan Shipka, Nicholas Braun og Peter Dinklage i hovedrollene. Filmen debuterte på Sundance Film Festival 2026, og forventes å komme i en bredere utgivelse 28. august.

I traileren nedenfor får vi et glimt av kaoset som skal utfolde seg i Idiots, med den vanlige typen vold og kaos du kan forvente i et slikt narkotikapreget eventyr. Ta selv en titt nedenfor: