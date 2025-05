Dave McKean om hvordan han opplevde anklagene om seksuelle overgrep mot Neil Gaiman

HQ

Anklagene om seksuelle overgrep mot Neil Gaiman har bare så vidt begynt. Det har gått en stund siden vi hørte nyheten, men det foreligger fortsatt ingen endelig dom, og det ser ut til å bli en som vil vare en stund. Til tross for en misunnelsesverdig karriere som forfatter, har handlingene hans ført til en stor forringelse av den offentlige oppfatningen. Å skille en forfatter fra hans verk er alltid komplisert og vanskelig for mange, og det var det Dave McKean, illustratør som samarbeidet med Gaiman i over tjue år, snakket om på Naples Comicon med Fumettologica.

"Jeg har aldri hatt problemer med å skille kunsten fra kunstneren, og det sier jeg fordi mye av kunsten jeg liker er gammel," sa Dave McKean. "Det er nok vanskeligere å gjøre det med en samtidskunstner. Samarbeidet vårt går langt tilbake i tid, jeg tegnet disse verkene for 20 eller 30 år siden."

Illustratøren kommenterte Neil Gaiman med at han følte at han kjente forfatteren godt nok. "Jeg har ikke snakket med Neil på ti år. Vi var gode venner, og jeg trodde jeg kjente ham godt. Kanskje han har forandret seg med årene. Du kan tenke deg at hvis du har en venn du tror du kjenner, og selv om det er fra fortiden hans, er det noe som endrer oppfatningen du hadde av ham. Jeg vet ikke sannheten, jeg venter på at en domstol skal avgjøre det.".

Listen over hans samarbeidsprosjekter er svært lang, fra Violent Cases (1987) til den illustrerte boken Crazy Hair (2009), og inkluderer The Sandman (1989-1996, som omslagstegner) eller Black Orchid (1988). Om noen dager vil du også kunne se hele intervjuet som Dave McKean selv ga til Gamereactor på Comicon Napoli i helgen, så følg med på denne siden.