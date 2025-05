Dave McKean om Raptor: A Sokol Graphic Novel: "Jeg hadde tre tråder av ideer"

HQ

Naturen er noe som omgir oss hele tiden, og som vi vanligvis ikke legger så mye merke til, fordi den alltid er der og går sin daglige gang på en helt annen måte enn våre hektiske liv. Men det er en grunn til at vi er omgitt av den: Vi trenger den for å leve. Plantene gir oss oksygen å puste i, og dyrene har sitt eget økosystem som vi forstyrrer for vår egen skyld. Dave McKean snakket på den 25. Naples Comicon om et av sine nyeste verk, Raptor: A Sokol Graphic Novel, der naturen er en viktig del av inspirasjonen. "Jeg skrev og illustrerte den ut fra tre idéstrenger", tilsto han overfor Gamereactor.

"Jeg var veldig interessert i en strøm av naturlitteratur, bøker om naturen, men uttrykt på en veldig sterk, nesten politisk måte, med krav på jordens språk, økologiens språk," forklarer den britiske forfatteren. "Det er særlig én forfatter, Robert McFarlane, som står i sentrum for en hel serie med fantastiske bøker. Jeg går tur hver dag, og naturen er veldig viktig for meg.

En annen av inspirasjonskildene hans var den walisiske skrekkforfatteren Arthur Mappin. "Livet hans var veldig rørende, konas død fikk ham til å tro at det fantes et annet rike, et annet sted han kunne nå for å se henne igjen, en overnaturlig verden rundt oss. Jeg tror ikke på det, men i sin sorg følte han at han kunne nå henne, og jeg ble virkelig rørt av historien hans," sier McKean.

Den tredje delen av tegneserieromanen handler om politiske krefter og den kaotiske verden rundt oss. "Jeg ville prøve å forstå det for meg selv, ikke skrive en spesifikt politisk bok. Jeg tror politikk i England er veldig forskjellig fra politikk i Italia eller USA, det er vanskelig å generalisere. Det jeg tror er sant, er at penger korrumperer og korrumperer all politikk absolutt i alle disse landene," forklarer forfatteren. "Disse tre trådene syntes å snakke sammen, og det ble en bok.

Hvis du vil nyte Dave McKeans ord, gir vi deg det eksklusive intervjuet med Gamereactor med full teksting nedenfor.