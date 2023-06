HQ

Det ville være urettferdig å gi Stardew Valley all æren for å ha kickstartet den moderne "lifesim"-sjangeren, men vi kan delvis si at det var lanseringen av dette spillet, kritikernes hyllest i pressen og de høye salgstallene som minnet forbrukerne, og ikke minst utviklerne, om at det var lurt å skape denne typen opplevelser.

Dave the Diver er ikke Stardew Valley, og mange av mekanikkene og strukturene er faktisk fundamentalt forskjellige, men følelsen av å styre et liv og bedrift, er den samme, og det er nesten ingen andre spill, bortsett fra muligens Kynseed, som er i nærheten av å etterligne den kvaliteten.

I Dave the Diver er du... ja, du er Dave - dykkeren. Du er en fridykker, en harpunfisker som plutselig får muligheten til å overta en falleferdig sushirestaurant i utkanten av en lokal attraksjon kalt "The Blue Hole", en lagune der utformingen og den endemiske floraen og faunaen endres hver dag. Ved å fange verdifull fisk og servere den som nylaget sushi om kvelden må Dave løfte restauranten og hjelpe lokalbefolkningen med en rekke oppgaver, blant annet å oppdage en hemmelig sivilisasjon på havets bunn.

Historien er enkel, gjenkjennelig og humoristisk, og siden det ikke er noe stemmeskuespill, kan det hende du trykker på X-knappen litt for ofte uten å lese med. Jeg vil imidlertid si at folkene i studioet MINTROCKET virkelig har klart å utnytte sarkasme, selvbevissthet og ironi til å skape noen ganske gode øyeblikk. Det er overraskende mange egne, unike scener, og de er alle fylt med skaperglede, så det er nok til at man får lyst til å fortsette med hovedhistorien bare av den grunn.

Som så mange andre spill i samme sjanger simulerer Dave the Diver en dag. Du har mulighet til å dykke to ganger hver dag, og hver kveld må du presentere en meny og servere fangsten til forhåpentligvis entusiastiske gjester. Det hele vises i pikselert, fargerik grafikk, og det er fargene som gjør hele forskjellen. Dave the Diver er et ganske pent spill å se på det meste av tiden. Selv om The Blue Hole endrer seg litt fra gang til gang, er det ikke på langt nær så særpreget som MINTROCKET vil ha det til, og spesielt når du kommer dypere ned i dypet virker det som om det er faste størrelser, som om byggeklossene som er brukt til å lage oppsettet er litt for store og litt for lette å kjenne igjen.

Å fiske med harpun er relativt enkelt, du sikter og skyter, og selv om det ofte kreves flere treff for å få fisken på kroken, får du sjelden problemer. Du kan imidlertid velge å prøve å danse med tyngre motstandere, som et utall haiarter. Å kalle det hele "relativt enkelt" er selvfølgelig en underdrivelse, for under vann blander du også ressursene du har til rådighet. Våpenlagre, O2-beholdere og andre verktøy er spredt rundt omkring på bunnen, og alle hjelper deg med å komme videre, høste forskjellige matvarer eller forsvare deg.

Hver kveld forvandles Dave the Diver til en Diner Dash, der du må ansette medarbeidere for å holde restauranten i gang. Men uansett hvor mange du ansetter, må du gå foran med et godt eksempel ved å skjenke grønn te og øl, sørge for at det er nok revet wasabi-rot til de kommende rettene og rydde opp etter gjestene. Til sammen blir det 2-3 intense minutter med service som nesten aldri blir kjedelig. I tillegg bestemmer du menyen og kan oppgradere de enkelte rettene over tid, du kan designe restaurantens innredning selv - det er ganske mye frihet, og Dave the Diver peker stort sett bare på muligheter etter hvert som spillets 25-30 timer skrider frem.

Det er faktisk gjennom sideoppdrag at du ofte får tilgang til ganske avgjørende progresjon. Jeg hjalp en jente med å fange en bestemt blekksprutart og fikk dermed tilgang til en ganske hjerteskjærende historie om hennes avdøde far, jeg fikk muligheten til å bruke fiskegarn til å fange mye mindre arter under vann, og et helt nytt sideområde i dypet åpnet seg. Alt dette gjennom ett enkelt sideoppdrag! Dette skjer flere ganger i Dave the Diver, der utvikleren har inntatt en enormt tilfredsstillende "more is more"-holdning, og overøser spilleren med designet, kuratert innhold akkurat når du trodde det var tomt for nye, friske ideer.

Jeg vil ikke si at Dave the Diver er den mest komplekse simuleringen jeg noensinne har sett, langt ifra, og mot slutten kan du begynne å kjede deg litt over å måtte fullføre dykkene dine, akkurat som innhøstingen av de nesten industrielle åkrene dine i Stardew Valley til slutt ble en dag du gruet deg til.

Men Dave the Diver vet fra første scene hva det vil være, og fra første stund fyrer det på alle tilgjengelige sylindere. Her får du en fantastisk kompleks spillopplevelse med en selvbevissthet som ville kledd mange store studioer.