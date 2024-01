Dave the Diver dykker med 3 millioner solgte eksemplarer

HQ

Dave the Diver trengte ikke engang to uker på å selge mer enn 1 million eksemplarer. En fantastisk prestasjon for noe mange likte å kalle et indiespill under kåringen av årets spill i fjor. Det viser seg at antallet spillere som ønsker å dykke og drive en sushirestaurant bare har fortsatt å vokse i et imponerende tempo siden den gang.

Utviklerne hos Mintrocket avslører at Dave the Diver nå har solgt mer enn 3 millioner eksemplarer. Dermed gjenstår det bare at spillet finne veien til PlayStation og Xbox for å nå milepælen på 5 millioner før du kan si fish and chips.