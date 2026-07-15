Dave the Diver får en actionfigur med alle funksjoner

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Hvis du er fan av « Dave the Diver (hvorfor skulle du ikke være det?), har Beautiful Chemistry en skikkelig kul samleobjekt på vei. De lanserer en actionfigur i skala 1:12 som forestiller hovedpersonen selv iført sin ikoniske dykkerdrakt.

Det er en offisielt lisensiert figur, og siden den er bevegelig, følger det med flere tilbehør, blant annet en tunfisk, en gummiand og en harpunpistol. Han har også utskiftbare hender og ansiktsuttrykk, slik at han kan stå på geek-alteret ditt og se akkurat slik ut som du vil ha ham.

Hvis dette høres ut som noe for deg, koster figuren 107,99 dollar og kan forhåndsbestilles fra BigBadToyStore; den kommer ut i januar 2027.