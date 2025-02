Dave the Diver getting Like a Dragon crossover i april; ny demo for Pirate Yakuza bekreftet Sega og Mintrocket slår seg sammen med en Dave the Diver crossover... omgjort til et beat 'em up.

HQ Dave the Diverroguelike-perlen laget av Mintrocket, har hatt flere crossovers: Dredge, Guilty Gear Strive, Godzilla... I den siste State of Play kunngjorde Sony de neste crossoverene, som vil være relatert til den kommende Like a Dragon: Pirate Yakuza (som forresten mottar en demo 13. februar). Like a Dragon-innholdet, en utvidelse (tilsynelatende betalt) kalt Dave the Diver - Ichiban's Holiday Content Pack, vil bli utgitt i april. Og det vil faktisk legge til en ny gameplay-vri: Ichiban Kasuga og andre karakterer fra spillet vil dukke opp, og du vil kontrollere dem i nye 2D beat 'em up-seksjoner! Målet med spillet vil selvfølgelig fortsatt være å låse opp nye oppskrifter til sushirestauranten. Oppdateringen ble kunngjort for PS5 og PS4, men det er trygt å anta at den vil lanseres overalt, i april 2025. Og husk, demoen for Like a Dragon: Pirate Yakuza lanseres 13. februar.