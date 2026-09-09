Dave the Diver har nå solgt hele 10 millioner eksemplarer

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Dave the Diver har offisielt nådd en bemerkelsesverdig salgsmilepæl, ettersom den populære indie-spillsensasjonen nå har passert den monumentale milepælen på 10 millioner solgte eksemplarer gjennom hele sin levetid.

Det virkelig imponerende ved denne utviklingen er at « Dave the Diver oppnådde denne bragden før spillet i det hele tatt ble lansert på mobile enheter. En pressemelding bekrefter at milepælen på 10 millioner ble nådd i august, kort tid etter at prosjektet hadde hatt en myk lansering i Kina og raskt hadde solgt en million eksemplarer i regionen.

Informasjonen bekrefter også at «In The Jungle»-DLC-en har solgt over én million eksemplarer, noe som viser at interessen for spillet fortsatt er stor – noe som uten tvil lover godt, ettersom det er planlagt et forløperprosjekt til «Bancho the Chef senere.

Hvis du ennå ikke har spilt « Dave the Diver, må du ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet.