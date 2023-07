Dave the Diver har solgt mer enn 1 million eksemplarer

HQ

Det var svært få som la merke til at Dave the Diver ble lansert som Early Access i fjor, så Magnus var ikke den eneste som ble veldig positivt overrasket da han spilte det for en anmeldelse i forrige måned. Den fantastiske mottakelsen fra kritikere førte til at spillet skjøt i været på Steam-listene, noe som har bringer oss til i dag.

Mintrocket har kunngjort at Dave the Diver nå har passert 1 million spillere, mindre enn to uker etter at spillet forlot Early Access og ble lansert på ordentlig. Veldig imponerende og velfortjent, så gratulerer til skaperne. La oss håpe at spillerbasen fortsetter å vokse og at spillet snart kommer til PlayStation, Xbox og Nintendo Switch.