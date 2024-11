Dave the Diver har solgt mer enn fem millioner eksemplarer

HQ

Dave the Diver var en umiddelbar hit etter lanseringen sommeren 2023, og tilbød et nytt tema med en vanedannende tilnærming og en grenseløs sjarm. Det ble også utgitt for Switch i løpet av høsten og for Playstation 4 og 5 våren 2024.

Spillet solgte en million eksemplarer i løpet av de første ti dagene på markedet, og siden den gang ser det ut til å ha prestert godt på alle formater. Via spillets offisielle konto på sosiale medier får vi enda et bevis på det, for der avsløres det at Dave the Diver har passert fem millioner solgte eksemplarer.

Vi synes dette er veldig velfortjent, og i likhet med mange som har kommentert, mener vi også at det er på høy tid at dette eventyret slippes til Xbox-konsollene slik at flere kan få sjansen til å nyte dette unike eventyret.

Du kan lese hva vi synes om Dave the Diver i vår anmeldelse.