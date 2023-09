Dave the Diver kommer til Nintendo Switch neste måned

HQ

Dave the Diver tok verden med storm da det ble lansert på PC tidligere i år. Tittelen ble hyllet og solgt i overkant av en million eksemplarer så langt. Dette tallet kommer utvilsomt til å fortsette å vokse i fremtiden, for under en sending på Nintendo Direct nylig ble det avslørt at Dave the Diver endelig kommer til å finne veien til Nintendos hybridplattform.

Det stemmer, Dave the Diver kommer til Switch allerede neste måned, nærmere bestemt 26. oktober 2023. I en pressemelding får vi vite at spillet vil være tilgjengelig digitalt for 19,99 dollar, og at forhåndsbestillinger nå er åpne, i tillegg til at en demo nå også er lansert.

"Vi er overlykkelige over å se og høre mottakelsen av vårt første spill", sier Jaeho Hwang, Game Director. "Det har vært et viktig mål for oss å bringe dette til Switch-samfunnet, ettersom vi tror konsollen er et hjem der spillerne virkelig vil sette pris på alt Dave the Diver har å tilby."

Nintendo Switch-traileren for Dave the Diver finner du nedenfor, og du kan lese vår anmeldelse av spillet her.