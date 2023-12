Dave the Diver og Dredge går sammen neste uke

HQ

Det har vært en hel rekke ville indie-crossovers i det siste. Ulike indiespill har ankommet Among Us som kosmetikk, før det ble annonsert en Among Us DLC for Vampire Survivors. I tillegg til dette har en ny vill og utrolig passende crossover nettopp blitt annonsert på The Game Awards.

Dave the Diver og Dredge vil offisielt gå over til en ny opplevelse som bringer de eldgamle redslene fra Black Salts roguelike til Mintrockets dykker- og restauranttittel. Dette skjer i form av en ny og gratis oppdatering som vil tilføre nye spillelementer, gjester, skapninger, utstyr, retter og kreasjoner fra Dredge.

Vi har fått vite at crossoveren lanseres allerede 15. desember, altså i neste uke.

Ta en titt på traileren nedenfor.