Dave the Diver og Tales of Kenzera: Zau lanseres gratis på PlayStation Plus

HQ

Microsoft liker å skryte av at de lanserer spill direkte på Game Pass. Sony har bare gjort lignende ting med PlayStation Plus noen få ganger, så april 2024 blir en måned å huske.

Sony nøyer seg ikke med å kunngjøre at Dave the Diver blir gratis for PlayStation Plus Extra- og PlayStation Plus Premium-abonnenter når et av 2023s mest elskede spill kommer til PS4 og PS5 16. april, men også at Tales of Kenzera: Zau, det svært lovende EA Originals-spillet som de av oss som liker Prince of Persia: The Lost Crown bør følge nøye med på, lanseres direkte på PlayStation Plus Extra og Premiums spillkatalogen 23. april.

Jeg hadde planer om å kjøpe begge disse spillene, så dette er definitivt fantastiske nyheter for meg. Hva med deg?