Dave the Diver svømmer til nye dybder når han endelig gjør sin Xbox-debut

HQ

Her er en velkommen overraskelse: kunngjort på kveldens Xbox Games Showcase, fikk vi avslørt at Dive the Diver endelig tar spranget til Xbox-plattformer, og ankommer i dag på Xbox Series X / S og Xbox via PC.

Den korte traileren nedenfor viser den selvtitulerte Dave som spiller på en ASUS ROG Xbox Ally X, og tar med seg spillingen på farten mens han er ute på båten sin. Deretter får vi litt gameplay av spillet og en teaser for den nye DLC Into the Jungle, som er satt til å ankomme tidlig i 2026.

Xbox-spillere vil ha tilgang til alle DLC-utvidelsene, inkludert Dredge-innholdspakken, Godzilla-pakken og Ichiban's Holiday DLC. "For Dave er Xbox den siste grensen, og vi er glade for å ønske Xbox Series-spillere velkommen inn i eventyret i dag", sier Dave the Diver-regissør Jaeho Hwang. "Fans over hele verden har omfavnet Dave og hans vidunderlig kaotiske mannskap, og vi gleder oss til at et helt nytt fellesskap skal dykke ned i ikke bare grunnspillet, men også de tre DLC-ene som har bidratt til å forme spillverdenen til en som får fansen til å komme tilbake."