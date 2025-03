David Arquettes døde rollefigur kommer tilbake i Scream 7

At døde mennesker våkner til live igjen er ikke uvanlig i Hollywood, og spesielt ikke i skrekksjangeren. Men som oftest skjer det likevel i filmer eller serier med et litt overnaturlig tema. Vi vet ikke nøyaktig hvordan Scream 7 vil håndtere dette, men Deadline melder nå at Dewey Riley (David Arquette) er satt til å spille hovedrollen i filmen.

HQ

Gitt at karakteren døde i forgjengeren, spekuleres det allerede i hvordan dette vil bli forklart, og mange tror det kan involvere scener der Sidney Prescott (Neve Campbell) eller Gale Weathers (Courteney Cox) snakker med en fantasiversjon av ham.

Men Dewey Riley ser ikke ut til å være den eneste karakteren som ikke lar seg stoppe av små bagateller som døden, for det har lenge gått rykter om at flere andre som har dødd underveis vil være involvert i en eller annen form, blant annet Roman Bridger (Scott Foley). Kanskje Scream 7 blir et slags forsøk på å avslutte serien, eller i det minste historien om Sidney Prescott og Gale Weathers?