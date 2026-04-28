David Attenboroughs 100-årsdag feires med en direktesendt begivenhet fra Royal Albert Hall i London

Om bare et par uker fyller David Attenborough offisielt 100 år, og den ikoniske naturreporteren og miljøverneren skal feire et århundre på planeten ved å medvirke i et spesielt arrangement som vil bli avholdt i Royal Albert Hall i London, og som også vil bli strømmet til fans over hele verden som ønsker å ta del i begivenheten og markere denne utrolige milepælen for den kanskje mest berømte stemmen innen naturdokumentarer.

BBC har bekreftet at Attenborough vil være stjernen i 100 Years on Planet Earth, et arrangement som beskrives som en "nitti minutter lang spesialbegivenhet som hedrer en av de mest innflytelsesrike skikkelsene innen kringkasting og naturhistorisk historiefortelling".

Showet vil ta seerne med på en "ekstraordinær reise gjennom et århundre med utforskning og oppdagelser i naturens verden, sett gjennom Davids bemerkelsesverdige liv og arbeid", og det begynner fredag 8. mai kl. 20.30 BST/21.30 CEST, alt på BBC One og BBC iPlayer.

Showet vil samle opptak fra hele Attenboroughs karriere, med opptak fra BBCs naturhistoriske arkiv, og kombinere dette med opptredener og musikk fra BBC Concert Orchestra. Det vil til og med være gjester som har blitt påvirket av Attenboroughs karriere, inkludert Liz Bonnin, Steve Backshall, Chris Packham og Michael Palin, pluss ekstra musikalske artister, det være seg Dan Smith fra Bastille og Sigur Rós som vil være til stede for å fremføre Hoppípollia, som ble skrevet til Planet Earth-serien.

Det er uklart om showet vil bli sendt andre steder, og i så fall er det ikke oppgitt nøyaktig hvor det vil bli sendt.