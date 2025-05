David Beckham ber om respekt etter storstryk for Inter Miami i MLS

HQ

Inter Miami har ikke hatt sin beste tid i MLS den siste tiden, med en dårlig rekke på én seier, én uavgjort og to tap, og bare to mål på fem bortekamper. Det siste, et tungt 4-1-tap mot Minnesota United, er det dårligste resultatet siden Messi kom til laget i juli 2023, selv om den argentinske Ballon d'Or-spilleren sto for lagets eneste scoring.

Nederlaget førte til at Minnesota Uniteds offisielle X- og Instagram-kontoer la ut et bilde som viste Minnesota (fra West Conference) over Miami på MLS-tabellen, med teksten "Pink Phony Club", en referanse til Inter Miamis farge og Chappell Roan-sangen Pink Pony Club Pink Pony Club.

På Instagram svarte David Beckham, medeier i laget siden grunnleggelsen i 2018, og ba om respekt. "Vær elegant i triumf", skrev engelskmannen. Kontoen la senere ut et bilde av et banner med teksten "History over hype, Culture over cash", med ordene "hype" og "cash" skrevet i rosa. Nok en gang svarte Beckham og ba om "respekt over alt", som BBC skrev.

Etter 12 kamper ligger Inter Miami på fjerdeplass i East Conference med 21 poeng, men ikke langt unna lederne Cincinnati og Columbus Crew (fire poeng). Det er imidlertid en stor forskjell fra forrige sesong, da de vant Supporter's Shield for å være det beste laget i den ordinære sesongen og slo målrekord. De ble senere slått ut i sluttspillet.