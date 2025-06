HQ

David Beckham blir utnevnt til ridder neste uke. Den legendariske engelske fotballspilleren, en legende for Manchester United og kaptein for England i femten år, vil bli kjent som Sir David Beckham (og hans kone Victoria, Lady Beckham). Flere aviser i England, som The Sun og The Times, gikk ut med nyheten fredag, selv om dette ikke vil bli offisielt kunngjort av den britiske kronen før i neste uke, sammen med resten av mottakerne, som vil bli hedret på kong Karls bursdag.

Fans av Beckham, som hadde 115 landskamper for England, og som etter Manchester United hadde en strålende karriere i Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy og et siste år i Paris Saint-Germain (da han la opp i 2013), har i mange år bedt om at han skulle bli slått til ridder.

Han ble utnevnt til Officer of the British Empire av dronning Elizabeth II i 2003. 19 år senere, i begravelsen hennes, sto han i kø i 12 timer for å se kisten hennes. Han skal ha vært nær ved å bli utnevnt til ridder i 2013, men da var han involvert i en skatteunndragelsessak.

Nå vil en av tidenes beste engelske spillere og en av de største monarkistene få den anerkjennelsen han alltid har ønsket seg.