David Beckham slått til ridder av kong Karl III for sine tjenester for idrett og veldedige formål

David Beckham ble tirsdag slått til ridder av kong Karl III, sammen med den japansk-britiske forfatteren Kazuo Ishiguro, som fikk Nobels litteraturpris i 2017, og Broadway-skuespillerinnen og sangeren Elaine Page. Seremonien fant sted på Windsor Castle, og fotballspilleren, en legende for Manchester United, Real Madrid og Los Angeles Galaxy (og PSG, der han trakk seg etter bare fire måneders spill i 2013), er nå kjent som Sir David Robert Joseph Beckham.

Beckham har vært monarkist hele livet (han sto som kjent i kø i 12 timer for å vise dronning Elizabeth II den siste ære i 2022) og var nær ved å bli utnevnt til ridder i 2013, men ble nektet på grunn av sin involvering i et skatteunndragelsesopplegg.

Nå har han fått oppfylt sitt mangeårige ønske om å bli slått til ridder. "Jeg har åpenbart vært veldig heldig i karrieren min som har vunnet det jeg har vunnet og gjort det jeg har gjort, men å motta en slik ære som dette, å bli slått til ridder, er hinsides alt jeg noen gang hadde trodd at jeg skulle få", sier Beckham (via CNN).

"For å være ærlig, en ung gutt fra østkanten av London, født i Leytonstone, og her på Windsor Castle, hedret av Hans Majestet Kongen - den viktigste og mest respekterte institusjonen i verden - det er litt av et øyeblikk".

Beckham, som nå er 50 år, har vunnet ligatitler i England, Spania, USA og Frankrike, og har spilt 115 kamper for England i tre verdensmesterskap og to europamesterskap. Han er også grunnleggeren av Inter Miami-klubben i MLS. Han har fått utmerkelsen for sin fotballkarriere og for sitt filantropiske arbeid, og er utnevnt til ambassadør for UNICEF og King's Foundation, og har etablert 7 Fund, for å hjelpe utsatte barn.

"Alt jeg gjør, gjør jeg av kjærlighet. Jeg gjør det ikke fordi jeg blir tvunget til det, jeg gjør det ikke fordi jeg må gjøre det, jeg gjør det fordi det er viktig. Jeg tror det er mest på grunn av den karrieren jeg har hatt (...) at folk lytter til meg. Jeg tror det er et veldig kraftfullt verktøy å ha i veldedighet", sa han til SkySports.

