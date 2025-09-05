David Bowies siste prosjekt funnet på arbeidsrommet hans

HQ

David Bowies siste album, Blackstar, blir av fansen ofte sett på som et siste farvel fra sangeren etter kreftdiagnosen. Blackstar ble utgitt i 2016, samme år som Bowie døde, og likevel har det nylig blitt avslørt at han hadde et hemmelig, siste prosjekt på gang.

Ifølge BBC ble prosjektet oppdaget innelåst i Bowies arbeidsværelse, og det har fått navnet The Spectator. Det er en musikal som utspiller seg i London på 1700-tallet. Musikalen var ukjent for selv hans nærmeste samarbeidspartnere, og notatene er sendt til V&A Museum sammen med resten av Bowies arkiv.

Bowie var tydeligvis besatt av utviklingen av satire og kunst i 1700-tallets London. Hvis stykket hadde blitt utgitt, ville det ha gitt Bowie muligheten til å realisere en livslang ambisjon om å skrive for teateret.

