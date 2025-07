David Corenswet forteller at både Henry Cavill og Tyler Hoechlin kontaktet ham for å snakke om Superman

HQ

Det er bare en uke til vi blir kjent med en ny Superman på det store lerretet, denne gangen spilt av David Corenswet. Som vi alle vet, er han langt fra den første til å ikle seg de blå trikotene med den røde bananhengekøya, men det ser ut til at forgjengerne støtter ham.

I et intervju med Beat102103 forteller Corenswet at både Henry Cavill (Man of Steel) og Tyler Hoechlin (Superman & Lois) henvendte seg til ham etter at han hadde fått rollen for å gi sin velsignelse. De avviste også begge å gi ham råd for at han skulle sette sitt eget preg på Superman og foreslo at Corenswet rett og slett skulle prøve å ha det gøy med rollen.

11. juli er premieredatoen for Superman, men som vi fortalte i går, vil det ikke ta lang tid før vi får se figuren igjen, ettersom han vil dukke opp i DCU i god tid før Superman II har premiere.

Fra venstre: Cavill, Hoechlin og Corenswet. // DC Studios

