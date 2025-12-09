David Corenswet trodde ikke han ville få rollen som Superman siden han ikke er kul nok

HQ

Det er absolutt ingen enkel oppgave å fylle støvlene til elskede forgjengere som Christopher Reeve og Henry Cavill, men det ser ut til å være enighet om at David Corenswets prestasjon som Superman i filmen med samme navn var veldig bra. Han fikk særlig ros for sin kjemi med Lois Lane, glimrende spilt av Rachel Brosnahan.

Men at han i det hele tatt skulle få sjansen til å spille Superman, var langt fra en selvfølge, i hvert fall ifølge ham selv. I et intervju med Variety forteller Corenswet om hvordan han fikk rollen, der agenten hans tok telefonen :

"Vel, da jeg fikk auditionen, sto jeg på en stige og skiftet en lysarmatur. Agenten min sa: "Vi tror du vet hva dette handler om. Jeg sa: "Er det 'Top Gun 3'? Hva venter jeg på?" Jeg forventet det virkelig ikke, selv om jeg tror andre mente at jeg burde forvente det. Bare statistisk sett føles det helt umulig."

Da Corenswet fikk rollen, var det mange som fortsatt håpet at Cavill skulle gjøre comeback, og det ble spekulert vilt i alternativer - der han selv aldri ble nevnt fordi han var en mindre kjent skuespiller. Selv om han fikk rollen, var han fortsatt usikker på om han var den rette personen for jobben, og sa til Gunn at han burde ha valgt noen kulere:

"Jeg sa til James Gunn: 'Hvis du ville ha en kul person, burde du ha ansatt noen andre'. Og han bare: 'Å, tro meg. Jeg vet det.'"

Corenswets sjarm og litt gutteaktige utseende gikk rett hjem hos publikum, og Superman regnes som en stor suksess, noe som førte til at oppfølgeren Man of Tomorrow ble fremskyndet og satt til premiere i juli 2027.