David Corenswet vil lage en film med aldersgrense R Superman

Superman ser ut til å gjøre rent bord på kinoene akkurat nå, og både media og kinogjengere er enige om at det er en mer menneskelig Man of Steel vi får møte denne gangen i et ekte feelgoodeventyr. Men neste gang kan det bli mer brutalt. I hvert fall hvis Superman selv, David Corenswet, får det som han vil.

I et intervju med Nerdist forklarer Corenswet :

"Jeg skulle gjerne sett denne Superman i et R-rated-prosjekt."

DC-sjef James Gunn har allerede bekreftet at det vil komme voksenorienterte DC-prosjekter, med Lanterns og Swamp Thing allerede annonsert (og Peacemaker: Sesong 2 antas også å være for voksne). Å la Superman gå samme vei er imidlertid mindre sannsynlig, og vi bør nok forvente at den neste filmen også blir et mer klassisk eventyr for hele familien.