David Dastmalchian har fått rollen som Bison i den nye Street Fighter-filmen

David Dastmalchian - best kjent for roller i Late Night with the Devil, The Suicide Squad og Murderbot - har ifølge Deadline fått den ikoniske skurkerollen som M. Bison i den kommende Street Fighter-filmen. Det er uten tvil den største rollen i karrieren hans så langt, selv om produksjonen ennå ikke har kommentert castingen offisielt.

Resten av rollebesetningen er rett og slett vill: Andrew Koji og Noah Centineo spiller Ryu og Ken, Jason Momoa stepper inn som Blanka, Roman Reigns tar seg av Akuma, Orville Peck portretterer Vega, Curtis "50 Cent" Jackson er Balrog, og Andrew Schulz stjeler showet som Dan Hibiki. En oppstilling full av dristige, fargerike valg.

Capcom sies også å være tungt involvert i produksjonen - noe som forhåpentligvis betyr at filmen blir mer gjennomtenkt enn tidligere halvferdige forsøk. Å ha Dastmalchian som Bison kan være den uventede genistreken denne rebooten trenger. Fyren har det som skal til - like deler skummel og kompleks. Nå må vi bare håpe at regissør Sakurai kan balansere all denne galskapen med en genuin kjærlighet til spilluniverset - slik at vi ikke ender opp med nok en flopp.

Ser du frem til Street Fighter-filmen?