David Dastmalchian har veldig, veldig lyst til å spille Jokeren

Det har vært noen gode (og noen mindre gode) Jokere opp gjennom årene. Mens mange vil tilskrive Heath Ledger eller Jack Nicholsons portretter som de beste av dem alle, og sannsynligvis Jared Letos som den verste, har vi gjennom årene også sett Cesar Romero, Joaquin Phoenix, Barry Keoghan og Cameron Monaghan på listen over dem som har prøvd seg på karakteren i en eller annen form i live-action, og til og med Mark Hamill, Alan Tudyk og Zach Galifianakis har lånt ut stemmen sin til karakteren tidligere også. Til tross for alle disse iterasjonene av Clown Prince of Crime har ikke Late Night with the Devil-, Oppenheimer- og The Suicide Squad-stjernen David Dastmalchian hatt en sjanse til å ta på seg den ikoniske ansiktsmalingen ennå.

Men han vil veldig, veldig, veldig gjerne. Dette har blitt bekreftet til Collider i et intervju, der Dastmalchian uttaler :

"Jeg vet at vi bare tuller her, men jeg ville elsket det. Jeg tror noen mennesker sier 'Hamlet er mitt livs oppgave', eller 'Willy Loman er mitt livs oppgave'. Å få ta på meg sminken til forbryterprinsens klovn en gang i løpet av livet er der oppe ved siden av en av mine største karrieredrømmer, som er å være en fiende av James Bond."

Det nærmeste Dastmalchian noen gang har kommet å spille Jokeren var i rollen som en av hans kjeltringer i The Dark Knight, men kanskje det vil endre seg i fremtiden. Uansett har årene bevist at Dastmalchian har en evne til å spille karakterskuespill, noe som gjør ham til en god kandidat for rollen som den fryktinngytende forbryteren.

Spørsmålet for Dastmalchian er nå hva han ville valgt hvis han fikk sjansen? Ville han foretrekke å spille Joker eller bli en Bond-skurk? Hvis du hadde valget, hva ville du valgt?