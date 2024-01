David Fincher sies å være interessert i å gjenoppta arbeidet med Mindhunter.

HQ

True crime er en sjanger som både fascinerer og fengsler. Skremmende individer og deres ofte umenneskelige forbrytelser, som for de fleste er helt utenkelige handlinger. Så hva skjer når man lager en TV-serie basert på noen av de mest beryktede seriemorderne som noensinne har levd, sammen med utsøkte skuespillere og en av bransjens skarpeste regissører?

Da får man Mindhunter, en av de desidert mest overbevisende og gripende seriene som er vist på TV de siste årene. Men dessverre ble den lagt ned etter bare to sesonger, noe Fincher selv kommenterte og begrunnet i flere intervjuer:

"Jeg er veldig stolt av de to første sesongene. Men det er en veldig dyr serie, og i Netflix' øyne tiltrakk vi ikke nok publikum til å rettferdiggjøre en slik investering."



Noe lignende sa han også da han ble intervjuet av Forbes i fjor.

"Jeg klandrer dem ikke; de tok sjanser for å få serien i gang, ga meg muligheten til å gjøre Mank slik jeg ville, og de lot meg gå nye veier med The Killer. Det er en velsignelse å kunne jobbe med mennesker som er i stand til å være modige. Den dagen ønskene våre ikke er de samme, må vi være ærlige om at våre veier skilles."

Holt McCallany, som spiller Bill Tench i serien, har imidlertid nylig nevnt at han har hørt rykter om at Fincher ønsker å gjenoppta arbeidet med Mindhunter og produsere en tredje sesong.

"Jeg har hørt at David har tenkt på det. Jeg sier ikke at den kommer tilbake. Men det jeg sier, er at hvis den kommer tilbake, kommer jeg tilbake med den. Det kan du stole på, men det kommer an på hva David vil gjøre. Det har gått noen år nå, så det er nok usannsynlig, men bare det at han vil tenke på det, er et godt tegn."

Vi kan bare håpe og krysse fingrene så mye som mulig.

Hva synes du? Vil du se en tredje sesong av Mindhunter?

Takk, Awards Daily.