David Gaider, skaperen av Dragon Age, mener at moderne rollespill legger for stor vekt på å unngå at «spilleren ved et uhell ødelegger for seg selv»

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Beslutningstaking er den viktigste faktoren som gjør at et rollespill føles annerledes enn en typisk action- eller eventyrspillopplevelse. Du bestemmer hvordan karakteren din ser ut, om du vil være helt eller skurk, hvilke følgesvenner du vil favorisere, og hvilke som kanskje til og med vil vende deg ryggen. De beste rollespillene lar deg gå hvilken vei du vil, men gir deg følelsen av at uansett hvilken situasjon du befinner deg i, er det en du selv har skapt. Ifølge rollespillveteranen og skaperen av Dragon Age-universet, David Gaider, er dette noe enkelte spill har mistet de siste årene.

I et intervju med PC Gamer om hvordan Dragon Age: The Veilguard ikke hadde nok spenning mellom gruppen og følgesvennene, forklarte Gaider at dette er en del av en bredere trend. «Den slags holdning ble stadig sterkere, selv etter hvert som Dragon Age utviklet seg. Denne tanken om at: ‘Å, vi kan ikke la spilleren ved et uhell rote det til for seg selv.’ Jeg tror det hang nøye sammen med: ‘Vi må ha et så bredt spillergrunnlag som mulig, så vi kan ikke gjøre det for vanskelig. Vi kan ikke la spilleren havne i en situasjon der de ikke klarer å fullføre spillet», sa han.

«Denne tanken om at vi ikke kan fjerne noen permanent fra en gruppe, at følgesvenner må være behagelige av rent spilltekniske grunner, strider mot det som gjorde BioWare-spillene mest populære. De tidligere spillene, alle anmeldelsene som kom ut, handlet alltid om de fantastiske karakterene. Så hvorfor ikke bare satse på det dere er best på, i stedet for å prøve å gå bort fra det for å gjøre andre ting mer allment akseptable? Hvis dere ikke lager et spill for publikummet som elsker disse spillene, prøver dere å gjøre dette spillet akseptabelt for en eller annen actionspiller som, hva, ikke liker vanskelighetsgrad? Hvem er det?» Gaider fortsatte.

Når man ser på Baldur’s Gate III, som uten tvil er det beste eksemplet på en nylig suksess innen RPG-sjangeren, er det tydelig at motstand og valg med konsekvenser står i sentrum av spillet. Selv om hovedhistorien er ganske lineær i måten du følger den på, vil samspillet med følgesvennene dine garantert gjøre hvert gjennomspill unikt, og få folk til å lage en ny karakter hundrevis av timer senere.