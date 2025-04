David Harbour mener Hopper burde ha dødd i Stranger Things sesong 1

HQ

Vi er ganske sikre på at David Harbour ikke er en fan av denne ideen nå, med tanke på de massive lønnssjekkene han ville ha gått glipp av, men skuespilleren mener at hans Stranger Things-karakter Hopper burde ha dødd i sesong 1 av serien. Og det ved selvmord, intet mindre.

Ifølge et intervju med GQ forklarte Harbour at det føltes som en passende slutt for hans karakter. Da de avsluttet sesong 1, visste de ikke om serien ville bli plukket opp igjen for en ny sesong, og Harbour tenkte derfor på hvordan hans karakters historie skulle ende.

På det tidspunktet så han selvmord som den eneste måten Hopper følte at han kunne be datteren sin om unnskyldning. Det var også den falske døden til Hopper på slutten av sesong 3, som noen fans trodde var ekte. "Jeg tror de bare var opptatt av det vakre ved dødsøyeblikket hans", sa Harbour. "Det var så rørende at jeg tror de nesten ikke ønsket at han skulle være i live."

Vi får vente og se om Harbour kan overleve den siste sesongen av Stranger Things når den har premiere senere i år.