David Harbour oppfordrer fansen til å "holde øynene åpne" for oppdateringer på Violent Night 2

Det er for tiden julesesong, og likevel er det ingen filmoppfølger som ser David Harbour som en blodtørstig, topptrent mordernisse. Katastrofe. Etter at Violent Night kom for et par år siden, har mange fans lurt på hva planene er for oppfølgerfilmen, og dette er noe Harbour selv har kommentert den siste tiden.

HQ

I et intervju med ComicBook.com uttalte Harbour at interessen for en oppfølger fortsatt er stor på Universal, og at det kan sive ut mer informasjon i nær fremtid.

"Jeg tror ikke du er alene om det ønsket. Vel, hold øynene åpne, for jeg elsker også den filmen, og jeg tror at Universal også var begeistret for den ideen. Så vi jobber litt med saken. Jeg tror det er noen veldig talentfulle mennesker som jobber med den, så ja, jeg er spent."

Oppfølgeren til Violent Night ble hevdet å være et av mange prosjekter som ble påvirket av manusforfatterstreiken, men nå som Hollywood er tilbake til normalen, og har vært det en stund, vil forhåpentligvis fokuset skifte tilbake til denne voksne og actionfylte festfilmen.