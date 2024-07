David Hasselhoff vil at du skal bidra til å redde planeten ved å spille videospill

HQ

David Hasselhoff, et av film- og TV-verdenens mest legendariske navn, ber deg om å spille spill. Nærmere bestemt vil han at du skal engasjere deg for å hjelpe planeten vår ved å delta i Green Tuesday.

Hva er Green Tuesday, spør du? Jo, hver første tirsdag i måneden vil deltakende Google Play-spill gi ut grønne kosmetiske gjenstander, boostere og mer, og inntektene går til grønne initiativer.

Det høres ut som en god idé på papiret, men vi er ikke sikre på om den vil få det gjennomslaget den trenger for å finansiere disse prosjektene. Vi får se hvilke spill som kan bidra til å gjøre en innsats for å redde jorden.

