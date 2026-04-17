David Leitch er 100% sikker på at Netflix sin Gears of War-film vil bli laget

Dette året kommer til å bli et veldig stort og spennende år for Gears of War-fans, ettersom The Coalition vil levere et nytt kapittel i serien, en prequel som faktisk utforsker hendelser før den første tittelen. Det er kjent som Gears of War: E-Day, og vi vil få møte det i større dybde ganske snart, som en del av en dedikert Direct-showcase etter Xbox Games Showcase i sommer.

Men dette er bare en del av Gears of War-planene som til slutt er på plass, ettersom Netflix og Xbox i lang tid har samarbeidet i et forsøk på å tilpasse Gears of War til en spillefilm. Lite har kommet av dette så langt, annet enn The Fall Guy og Bullet Train's David Leitch som er tilknyttet som regissør.

Apropos Leitch, i et nylig intervju med Collider, snakket regissøren litt om Gears of War-filmen og hvordan han er veldig sikker på at den vil bli en realitet.

"Gears of War, tror jeg, kommer til å skje. Vi har et flott utkast som er under arbeid og som er i veldig god form. Studioet er mer bestemt enn noensinne på å lage det. Netflix står 100 % bak det. The Coalition er også ivrige. De har også lansering av sitt eget spill i år, så alt ligger til rette for at den filmen blir noe av."

Et av de store spørsmålene om Gears of War-filmen er hvem som skal spille de ikoniske karakterene. Dave Bautista har ofte vist interesse for å prøve seg som Marcus Fenix, men skuespilleren begynner å bli gammel, og Fenix er en kraftig (og ganske ung) fyr i starten av COG-historien, noe som betyr at dette flotte ekteskapet mellom skuespiller og karakter kanskje aldri blir en realitet.

