David Letterman gjorde et kort comeback til talkshowkonseptet

Hvis du fulgte med på amerikanske talkshows på 90-tallet, husker du sikkert feiden mellom de tidligere gode vennene Jay Leno og David Letterman, som hadde hvert sitt talkshow. Leno trakk vanligvis et større publikum med The Tonight Show, men mange hevdet at Lettermans Late Show var langt smartere og rett og slett bedre.

Begge har for lengst forlatt talkshow-scenen, og programmene deres har blitt overtatt av Jimmy Fallon og Stephen Colbert, men i forgårs fikk vi en god dose nostalgi. David Letterman dukket uanmeldt opp hos Fallon til stor jubel fra publikum, og siden husbandet The Roots var opptatt et annet sted, var Paul Shaffer (Lettermans gamle sidekick og bandleder) stand-in, noe som betydde en virkelig hjertelig gjenforening av duoen.

Hvis du kjenner til alle vendingene mellom Leno og Letterman og fulgte med på denne talkshowgiganten da det skjedde, kan du sjekke ut klippet nedenfor. Det loves et herlig, nostalgisk og - viktigst av alt - morsomt øyeblikk.