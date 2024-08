David Lynch vil bare regissere på avstand i fremtiden på grunn av sykdom

HQ

En av dagens triste nyheter er at David Lynch har kunngjort at han ikke lenger kan regissere i nærheten av mennesker. Dette er fordi han har blitt rammet av emfysem. Han sier at det er fordi han har røykt så lenge. Sykdommen påvirker blant annet pusteevnen hans. Han er imidlertid villig til å jobbe på avstand så mye som mulig. Dette sier han til magasinet Sight & Sound:

"På grunn av Covid ville det være veldig ille for meg å bli syk, selv med en forkjølelse. Jeg liker å være blant tingene og få ideer der. Men jeg vil prøve å gjøre det på avstand, hvis det blir aktuelt."

Lynch er kjent for filmer og TV-serier som Twin Peaks, Eraserhead, Mullholland Drive og Blue Velvet. Forhåpentligvis betyr ikke dette slutten på karrieren hans, men at han kan fortsette å påvirke bransjen på en eller annen måte med sine ideer.

Hvilket Lynch-verk er ditt favorittverk?