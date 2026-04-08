David Raya blir Man of the Match og blåser liv i debatten: Har Arsenal verdens beste keeper?

HQ

Arsenal tok en knepen seier i Lisboa, og slo Sporting 1-0 etter en scoring på overtid av Kai Havertz, som satte en stopper for en rekke på to tap i EFL Cup og FA Cup. Det var imidlertid Arsenals keeper David Raya som ble kåret til Man of the Match, og han fikk ros for sine redninger og for å ha reddet laget sitt og opprettholdt Arsenals status som det eneste ubeseirede laget i Champions League så langt denne sesongen.

I Premier League har ingen annen keeper holdt buret rent i flere kamper, med 15 kamper uten scoringer (foran Donnarumma og Pickford, som har holdt buret rent i 11 kamper). På 10 kamper i Champions League har Raya kun sluppet inn tre mål og holdt buret rent syv ganger, med en redningsprosent på 90 %, ifølge Squawka: 27 redninger på 30 skudd.

Havertz sa etter kampen at han mener han har vært den beste keeperen i verden de siste to sesongene. Han blir ofte nevnt i diskusjonen om verdens beste keeper, i samme elite som Donnarumma, Courtois, Becker eller Neuer (som også ble kåret til Man of the Match med sine redninger i kampen mellom Bayern og Real Madrid).

Han er imidlertid mindre kjent i Spania, der han ofte fungerer som andrevalg for Luis de la Fuente, bak Unai Simón. Og med Barças Joan Garcías ankomst til landslaget, har debatten om hvem som skal være Spanias førstekeeper i VM bare blitt mer komplisert...