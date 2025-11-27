David Rubin forteller om innspillingen av Joker: The World i "Gotham City i Spania"

HQ

Gothams Clown Prince of Crime; det er slik vi alltid har kjent Batmans største erkefiende, Joker. Men dette endret seg noe nylig da tegneserien Joker: The World gjorde sin ankomst og inneholdt en historie som tok den berømte psykopaten til forskjellige byer og land rundt om i verden.

Som en del av vår nylige opptreden på San Diego Comic Con Malaga hadde vi den luksusen å få en prat med medforfatter David Rubin, og siden vi var i Spania i forbindelse med denne konferansen, måtte vi spørre om hvorfor Rubin ønsket å sikre at den spanske hovedstaden Madrid ble omtalt i historien.

"Da DC ga meg i oppdrag å lage historien om Joker: The World, ga de meg valget om hvor jeg ville legge handlingen. Det var Spania jeg ville ha. Jeg tenkte på det flere ganger, og til slutt valgte jeg Madrid. For det første fordi jeg har bodd i den byen i noen år nå, og jeg trives godt med den. Og for det andre fordi akkurat i det øyeblikket ... vel, sannheten er at det alltid skjer i Madrid. Det er som Spanias Gotham City. Full av korrupsjon og galskap."

Rubin snakket deretter om noen aktuelle saker som har rystet byen, inkludert valg og nydannede regjeringer, og korrupsjon som oversvømmer gatene. Vi spurte om disse situasjonene hadde inspirert Joker: The World, og Rubin fortalte oss følgende, blant annet om hvordan han mottok drapstrusler for sine kommentarer til verdensbegivenhetene i historien.

"Jeg sa: Vel, for meg ser det ut som om dette kan vendes og dreies og snakke litt om det store problemet vi har nå, ikke bare i Madrid, ikke bare i Spania, men det som skjer globalt. Du kan se hva som skjer i USA, i Argentina, i mange land, i halve Europa, og det er fremveksten av ytre høyre. Nazistene får mer og mer makt, de tar til og med over ytringsfriheten.

"Her om dagen, da Jimmy Kimmel fikk sparken, sier de på den ene siden, nei, nei ... fordi han snakker om noe jeg ikke er interessert i. Sånn kan det ikke være. Det er frihet for alle. Det er som en unnskyldning som brukes mye av fascister og folk av den typen, nemlig at de respekterer ytringsfriheten min. Men min venn, ytringsfriheten går begge veier. For den siden du ikke liker, må den også utøves. Jeg syntes det var viktig og nødvendig å bruke søkelyset, med en figur som Jokeren, i en tegneserie som skulle utgis i så mange land, til å snakke om disse problemene som ikke bare finnes i Spania, som jeg sa. Jeg tror det fungerte bra for meg, for de ble ganske forbanna, de høyreekstreme, de sendte meg drapstrusler, og her er jeg, vet du?"

Du kan se hele intervjuet med Rubin nedenfor, der vi også snakker om Eisner awards og hvordan han var involvert i utformingen av plakaten til San Diego Comic Con Malaga.