David Szalay vinner Booker-prisen | Litteratur

Hvis du følger med på Booker Prize-utdelingen, kjenner du kanskje David Szalay fra tidligere år. Denne gangen har han endelig tatt hjem årets Booker Prize for romanen Flesh, som dommerne beskriver som "ekstraordinær" og "en helt spesiell bok".

For dem som ikke kjenner til boken, følger vi Istvan, en gåtefull og følelsesmessig distansert mann, gjennom ulike stadier av livet hans, fra et ungarsk boligfelt til Londons ultrarike verden.

"Det vi likte spesielt godt med Flesh var dens singularitet", sier Roddy Doyle, juryens leder. "Det er en mørk bok, men vi syntes alle at den var en fryd å lese." Skuespillerinnen Sarah Jessica Parker var også dommer, og romanen har blitt hyllet av Dua Lipa og Stormzy, som spilte inn et utdrag til en kortfilm under seremonien.

Flesh: A Novel

Både dommere og kritikere roser Szalays nedtonede stil og bruk av white space. Doyle fremhever hvordan boken formidler sorg gjennom noen få blanke sider, og beskriver dialogen, eller fraværet av den, som "superb".

Flesh beskrives som "en meditasjon over klasse, makt, intimitet, migrasjon og maskulinitet", og gir et overbevisende portrett av en manns formative erfaringer. Szalay, som tidligere var nominert til Booker-prisen i 2016 for All That Man Is, innrømmet at han følte seg litt omtåket etter å ha vunnet.

Han mottok 50 000 pund for prisen, som er Storbritannias mest prestisjefylte skjønnlitterære pris. Dommerne brukte mer enn fem timer på å diskutere før de enstemmig ble enige om at Flesh skilte seg ut blant de andre romanene på shortlisten, som inkluderte verk av Susan Choi, Kiran Desai, Katie Kitamura, Ben Markovits og Andrew Miller.