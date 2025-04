David Tennant avslører at tidligere agent sa til ham "ikke rør" Doctor Who

HQ

David Tennant er kjent innen sjangerfiksjon. Han dukker opp i Marvel-universet som Zebediah Kilgrave i Jessica Jones, i Amazon Primes Good Omens-filmatisering som Crowley, og selvfølgelig som den tiende doktoren i Doctor Who.

Tennant er fortsatt en legende på britisk TV, men det fantes en tid da han kunne ha unngått rollen som Doctor Who. I podcasten sin fortalte Tennant og kona Georgia historien om hvordan en tidligere agent prøvde å få skuespilleren til å avstå fra rollen.

"De kommer til deg, de liksom lokker deg hjem til huset med: 'Kom og se litt av en episode'. Du blir med, og så sier de: 'Og gjett hva! Vil du spille det? Og så later du som om du tenker på det i en dag eller noe sånt," sier Georgia Tennant.

Georgia og David var begge enige om at skuespilleren helt klart ville ta rollen, men det tok litt tid å bearbeide det. "Jeg måtte på en måte bearbeide alt det innebar," sa David. "Jeg hadde en agent på den tiden som sa: 'Ikke rør det, det kommer ikke til å fungere'. Ikke min nåværende agent, men en tidligere strålende agent som nå har gått av med pensjon, men det viste seg at hun ikke sa det riktig. Hun sa: "Det kommer ikke til å fungere, du vil ikke ha det hengende rundt halsen."

Det er vanskelig å forestille seg Doctor Who uten David Tennant, som siden har kommet tilbake ved flere anledninger for å spille karakteren. Selv om mange fans fortsatt vil huske Tennant for hans tid i Doctor Who, huskes skuespilleren ikke bare for denne prestasjonen, og rollen ga ham ytterligere berømmelse.