David Tennant er kunngjort som programleder for BAFTA Film Awards.

Den legendariske britiske skuespilleren David Tennant er kunngjort som programleder for årets BAFTA Film Awards. Arrangementet, som beskrives som Storbritannias største filmkveld, finner sted i Royal Festival Hall i London 18. februar.

"Jeg er henrykt over å ha blitt bedt om å være programleder for EE BAFTA Film Awards og være med på å feire de aller beste av årets filmer og de mange fantastiske menneskene som har skapt dem", sier Tennant.

"Vi er overlykkelige over at David Tennant skal være vår vert for EE BAFTA Film Awards 2024", la BAFTA-sjef Jane Millichip til. "Han er velfortjent elsket av både det britiske og det internasjonale publikummet. Hans varme, sjarm og spøkefulle vidd vil gjøre dette til et must neste måned, både for våre gjester i Royal Festival Hall og for de millioner av seere som følger med hjemme."

Listen over de nominerte til årets BAFTA Film Awards er også offentliggjort, og du finner den i sin helhet her. Barbie, Killers of the Flower Moon og Oppenheimer leder an med 15 nominasjoner hver i en rekke kategorier. Alle filmene er nominert i kategorier som beste film, regi og foto.

Takk, Variety.